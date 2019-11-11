Fransa IŞİD'li vatandaşlarını yargılayacak

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Türk makamlarınca yakalananların ülkelerine iade sürecinin başlatıldığını duyurmasının ardından iadeler başladı. Avrupa ülkelerinden de bu konuda peşpeşe açıklamalar geliyor.







Fransız bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından sınır dışı edilen Fransız vatandaşlarının büyük bir bölümünün kadın olduğunu söyledi.





Aynı yetkili, sınır dışı edilenlerin bir kısmının uzun zamandır Türkiye’de olduğunu, bir kısmının da kısa bir süre önce Türkiye’ye geldiğini kaydetti. Türkiye tarafından sınır dışı edilen 11 kişinin yargılanacağını söyleyen yetkili, yargılamanın sivil mi, yoksa askeri mahkemelerde mi yapılacağı konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.





Hafta sonunda AFP'ye konuşan Fransız Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, 2014 yılında Türkiye ile yapılan bir anlaşma kapsamında çok sayıda IŞİD zanlısının Türkiye tarafından iade edildiğini ve şu an yapılan iadelerin kendileri için yeni birşey olmadığını söyledi.





Kaynak, "Cihatçılar ve aileleri düzenli olarak Fransa’ya geri gönderiliyor ve uçaktan iner inmez tutuklanıyorlar. Bu işlem genellikle gizli bir şekilde yapılıyor. Buna dair haberler ya hiç çıkmıyor ya da olup bittikten çok sonra yayınlanıyor" dedi.





Danimarkalıya sınırdışı





Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ve ABD'li olduğu belirtilen bir IŞİD zanlısının sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı bir IŞİD zanlısının da ülkesine gönderildiği bildirildi.





Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı IŞİD zanlısı polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na götürülmüş, sınır dışı işlemleri tamamlandıktan sonra Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirilmişti.





Suriye'de yakalanan diğer IŞİD zanlılarının da işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.





Hollanda'dan mahkeme kararı





Öte yandan Hollanda'da mahkeme, Suriye'de IŞİD'e katılmış kadınların küçük yaştaki çocuklarının ülkeye geri alınmasında devletin faal rol oynaması gerektiğine hükmetti. Hollandalı annelerin IŞİD'in işlediği suçların farkında olduğunu ve yargılanmaları gerektiğini belirten mahkeme, ülkeye geri kabul edilmelerine de gerek olmadığını kaydetti.





IŞİD'e katılan 23 Hollandalı kadının avukatları, kadınlar ile 56 çocuğun Suriye'deki kamplardan ülkeye getirilmesi için mahkemeye başvurmuştu.