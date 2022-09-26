Samanyolu Haber /Politika / Fransa-İtalya siyaseti arasında 'aşırı sağ' teması /26 Eylül 2022 19:38

Fransa-İtalya siyaseti arasında 'aşırı sağ' teması

İtalya seçimlerinde sandıkan aşırı sağın birinci parti olarak çıkması sonrasında Avrupa siyasetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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İtalya'da yapılan genel seçimlerin ardından aşırı sağda yer alan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin sandıktan birinci çıktığı açıklandı.

Bu gelişmenin ardından Fransa aşırı sağının temsilcisi Marine Le Pen'in, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni'yi Twitter üzerinden tebrik ettiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, İtalya'da yapılan seçimlerde Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağ parti "Fratelli d'Italia"nın (İtalya'nın Kardeşleri) zaferini kutladı.

Le Pen, Meloni'yi twitter hesabından tebrik etti.

Le Pen, mesajında, "İtalyan halkı, ülkesini ve milliyetçiliğini seven bir hükümet seçerek kaderini geri almaya karar verdi. Georgia Meloni ve (Lig lideri) Matteo Salvini, anti-demokratik ve kibirli Avrupa Birliği'nin tehditlerine direnmede ve bu büyük zaferi elde etmede başarılı oldular" ifadelerine yer verdi.

Le Pen ayrıca, Fransızlara seslenerek, "Polonya, Macaristan, İsveç ve şimdi de İtalya'dan sonra tüm Avrupa uyanırken, sizi ulusal yürüyüşe katılmaya çağırıyorum" çağrısında bulundu.
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