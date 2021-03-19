Fransa kapanıyor... Paris dahil 16 kentte





Bu arada Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 706'ya çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 998 artışla 4 milyon 181 bin 607'ye yükseldi. Hastanelerde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 389 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1270 artışla 278 bin 263'e ulaştı. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 748 bin 698'e çıktı, bunlardan 2 milyon 393 bin 568'izine ikinci doz aşı vuruldu.

Castex, "Üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor, sebebi İngiliz varyantı. Covid-19 vakalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor, daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi." dedi.Salgının durumunun endişe verici olduğunu, bu nedenle ek tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Castex, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve diğer 15 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.Bu bölgelerde okulların açık kalacağını söyleyen Castex, sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vereceğini, diğerlerinin kapatılacağını belirtti.Vatandaşların evin 10 kilometre çevresinde süre kısıtlaması olmadan dolaşabileceğini ifade eden Fransa Başbakanı, ülkede bölgeler arası seyahatlerin zorunlu haller dışında yasaklandığını aktardı. Sokağa çıkma yasağının ise saat 18.00 yerine 19.00'da başlayacağını belirtti.Başbakan Castex'in konuşmasının ardından çok sayıda kişi, başkent Paris'ten ayrıldı. Kapanma kararı henüz başlamadan halk tren istasyonlarına akın ederken bazı noktalara yer kalmadığı gözlendi.Castex, tedbir amaçlı geçici süreliğine durdurulan AstraZeneca aşısının bugün öğleden sonra tekrar uygulanmaya başlanacağını açıklayarak, "Aşıya güvenebileceğimizi göstermek için bu aşıdan yaptıracağım." dedi.Haziran ortasına kadar 30 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Castex, mayıs ayının ortasından itibaren 50 yaş üstündeki kişilere aşı uygulanabileceğini belirtti.