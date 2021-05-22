Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, Korona'dan ölen sağlıkçılara "Cumhuriyet'e Hizmet" statüsü verecek /22 Mayıs 2021 13:21

Fransa, Korona'dan ölen sağlıkçılara "Cumhuriyet'e Hizmet" statüsü verecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüs yüzünden ölen sağlıkçılara "Cumhuriyet'e hizmeti için öldü" statüsünün verileceğini açıkladı.

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Bu statünün verilmesinin ardından ölen sağlık çalışanlarının reşit olmayan çocukları devlet koruması altına girecek ve hem maddi hem de manevi yardım alacak.

Twitter'de bu konuda bir video paylaşan Emmanuel Macron, "Kamu yararının hizmetinde istisnai durumlarda ölen kamu görevlilerine yeni bir statünün verilmesine karar verdik. Cumhuriyet için hayatını kaybeden bu insanların oğullarının ve kızlarının devletin himayesi altına alınarak maddi ve manevi destekten yararlanmalıdır. Ayrıca söz konusu statünün sağlam bir hukuk temelinde tanınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık sendikaları karardan memnuniyetlerini açıklarken, esas sorunun çözülmediğini vurguladı. Sağlık çalışanları uzun zamandır yoğun çalışma saatlerinden, ekipman eksikliğinden ve yeterince personel olamayışından şikayetçi.
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