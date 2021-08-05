Fransa, kritik mesleklerde aşısızları maaşsız izne gönderecek

Yasaya karşı çıkanlar maaşsız zorunlu izne çıkarılacaklar. Fransa önümüzdeki dönemde askeriye ve bazı kritik meslekler için aşı zorunluluğu getirlmesini planlıyor.







Fransa'da Anayasa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğu, belli mekanlara girişte Kovid-19 sağlık ruhsatı beyan etme uygulamasıyla sağlığın korunmasının hedeflendiği vurgulandı.





Kovid-19 hastalarına 10 gün karantina zorunluluğunu gerekli, uygun ve orantılı bulmadığı için onaylamayan Konsey, geçici veya süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş yeri sahibinin Kovid-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde sözleşmelerinin sonlandırılması maddesini de kabul etmedi.





Anayasa Konseyi, süresiz sözleşmeyle çalışan işçilerin ise işverenin Kovid-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde maaşlarının kesilmesini onayladı.





Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Kovid-19 ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi'nin onayının ardından haftaya 9 Ağustos Pazartesi yürürlüğe girecek.