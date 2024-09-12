Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire istifa etti

Euronews'te yer alan habere göre Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire perşembe günü görevinden istifa etti ve siyaseti bırakacağını söyledi.



Veda konuşması için toplanan 1.200 kişiye seslenen Le Maire, "Sevgili dostlarım, ben ayrılıyorum. Michel Sardou'nun dediği gibi, sizi seviyorum ama gidiyorum," dedi.



Yedi yıldan uzun bir süre önce maliye bakanı olarak atanan Cumhuriyetçi politikacı, görevde bulunduğu süre boyunca özellikle Fransa'nın bütçe açığına karşı mücadele etti.



2023 yılında Fransa'nın kamu sektörü bütçe açığı, hükümetin planladığından daha fazla genişleyerek ekonomik çıktının yüzde 5,5'i oranında bir mali açık gösterdi.



Hükümetin yüzde 4,9'luk hedefinden önemli ölçüde daha fazla olan bu oran, Fransa'nın düşük büyüme rakamları ve azalan vergi gelirleriyle açıklanıyor.



Bu yılın başlarında konuşan Le Maire, "Devlet maliyesinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu da büyük bir kararlılık, strateji ve soğukkanlılık gerektirecek," demişti.



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Mayıs ayı sonunda ülkenin bütçe açığı nedeniyle Fransa'nın notunu düşürerek Fransız tahvillerinin daha riskli hale geldiğinin sinyalini vermişti.



Bu, Fransa'nın 2013'ten bu yana gördüğü ilk not indirimi oldu.

'Fransa'yı Avrupa'nın en cazip ülkesi haline getirdik'



Le Maire'in devlet maliyesini yeniden rayına oturtma niyeti Fransa'da yapılan son parlamento seçimleriyle altüst oldu.



Aşırı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) partisi 182 sandalye ile en büyük oy oranına sahip parti oldu. Bruno Le Maire'in de dahil olduğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci partisi Ensemble ise 168 sandalye kazanarak ikinci oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve müttefikleri ise 143 sandalye elde etti.



Hiçbir partinin mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle Fransa'nın siyasi rotası belirsizliğini koruyor.



Macron, muhafazakar Michel Barnier'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı ancak Barnier henüz bir hükümet kurmuş değil.



Barnier bu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın "önümüzdeki hafta" yeni bir hükümete sahip olacağını söyledi ancak sol koalisyon NFP liderleri kendileri tarafından yönetilmeyen hiçbir hükümeti desteklemeyeceklerini açıkladı.



Le Maire istifa konuşmasında, maliye bakanlığı döneminde kendisiyle birlikte çalışan bakanlara teşekkür etti.



Perşembe günü yaptığı konuşmada Le Maire, "İnişli çıkışlı vergilere karşı mali istikrarı seçtik, orta sınıfların aşağılanmasına karşı, işe yeniden değer verdik. Kitlesel offshoring'e (şirketlerin vergi nedeniyle yurtdışında faaliyet göstermesi) karşı bölgelerimizin yeniden sanayileşmesini başlattık. Fransa'ya yönelik eleştirilere karşı Fransa'yı Avrupa'nın en cazip ülkesi haline getirdik," dedi.