Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Milli Meclisi, Çin’in Uygur soykırımını resmi olarak tanıdı /21 Ocak 2022 10:44

Fransa Milli Meclisi, Çin’in Uygur soykırımını resmi olarak tanıdı

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygurlara karşı halihazırda işlenen insanlığa karşı suçların yanı sıra sistematik siyasi şiddetin soykırım niteliğindeki karakterinin tanınması ve kınanması üzerine yasa tasarısı bu sabah Fransız Milli Meclisi tarafından kabul edildi.

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Sosyalist gruba ayrılan bir gün kapsamında Sosyalist Parti Birinci Sekreteri Olivier Faure tarafından savunulan ve bağlayıcı kapsamı olmayan metin, Cumhurbaşkanı Macron’un partisi LREM milletvekillerinin desteğini aldı.

Çin’deki komünist rejim tarafından zulme uğrayan Sincan’ın Müslüman azınlığı Uygurlara yönelik sürmekte olan “soykırım” kararı 169 lehte ve 1 aleyhte oyla geçti. Komünist Parti ve France Insoumise partileri çekimser kalmayı tercih etti.

La France Insoumise vekili Clémentine Autain, “insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan Çin rejimine karşı Uygurları desteklemeli” dese de, ancak sivil toplum örgütleri ve akademisyenler arasında bir soykırımın nitelendirilmesi konusunda bir tartışmanın sürdüğünü ifade ederek çekimser kaldı. “Milletvekilleri bu metne oy verecek ve katliamın sorumlularıyla çay içen bir hükümeti desteklemeye devam edecek” dedi.



2021’de, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Birleşik Krallık parlamentoları da bu tür metinleri kabul etmiş ve Uygur soykırımını tanımıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde soykırım terimi bizzat Beyaz Saray tarafından onaylanmıştı.

Kabul edilen metinde su ifadelere yer verildi:

“Fransa Milli Meclisi;

1.Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerinin Uygurlara karşı uyguladığı şiddeti resmi olarak insanlığa karşı suç ve soykırım olarak kabul ediyor.

2.İnsanlığa karşı işlenen bu suçları ve bu soykırımı kınıyor ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin uyguladığı soykırım, toplama kampı ve baskıcı politikalara son verilmesi çağrısında bulunuyor.

3.Uygur halkına ve ilgili diğer Türk azınlıklarına desteğini teyit ediyor.

4.Fransız Hükümetini, Fransız topraklarındaki Uygur vatandaşlarını Çin Halk Cumhuriyeti’nin herhangi bir yıldırma veya tacizine karşı korumaya davet ediyor.

5.Fransız Hükümetini, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Uygurlara karşı işlediği insanlığa karşı suçları ve soykırımı resmen tanımaya ve kınamaya davet ediyor.

6.Fransız Hükümetini, bu suçlara son vermek ve Uygurların ve diğer Türk azınlıkların temel özgürlüklerine saygı gösterilmesini sağlamak için uluslararası toplumla ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik dış politikasında gerekli önlemleri almaya davet ediyor.


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