Fransa milli takımı için gözler Zidane’a çevrildi

KUPALARLA DOLU BİR FUTBOL KARİYERİ: "DESCHAMPS'IN KALDIRMADIĞI KUPA YOK"





ZİDANE REAL MADRİD'LE KUPALARI TOPLADI

Fransa basını, Mbappe’nin hat-trick yaptığı final maçında Arjantin’e penaltılarla kaybeden milli takım teknik direktörü Didier Deschamps’ın geleceğini sorguluyor. Fransızlar, özellikle maçın ilk 70 dakikasında ve uzatmalardaki silik futboldan Deschamps’ı sorumlu tutuyor. Sözleşmesi bu yıl sona erecek 54 yaşındaki teknik direktörün yerine aday gösterilen isim ise Fransızların bir diğer efsanesi Zinedine Zidane.Ancak eleştiri okları Descahmps’a çevrilse de Fransız teknik direktörün kaderi şimdilik kendi ellerinde. Zira Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Katar’da oynanan final maçından sonra Deschamps’ı tebrik ederken, “devam etmenizi istiyorum” diyerek eleştirilen milli takım hocasına sahip çıktı. Fransa Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bu yıl sona erecek olan Deschamps’ın yakın çevresine henüz kararını vermediğini söylediği belirtiliyor.12 yıldır Horozları çalıştıran Deschamps, 2018’de Dünya Kupası’nı 2021’da Milletler Ligi Kupası’nı ise kazandı. 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası’nda Fransa’ya final oynatan teknik direktör, Monaco ile 2003’te Marsilya ile 2010’da Fransa Lig şampiyonluğunu elde etti.Ancak kulüpler düzeyinde Avrupa kupalarındaki başarıları futbolculuk yıllarının gölgesinde kaldı. Marsilya 1992 ve 1993’te lig kupasını yine 1993’de Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Deschamps, Juventus ile 1994 1997 1998’de İtalya Ligi’nin 1995’te ise Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.En son Real Madrid’i çalıştıran ve geçtiğimiz sezon yerini İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’ye bırakan Cezayir asıllı Fransız futbol efsanesinin kulüp takımlarındaki başarısı sonrası milli takımı çalıştırmak isteği sır değil. Futbolcu olarak Bordeaux ile İntertoto, Juventus ile Süper Kupa, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kaldıran Zidane, beş yıl antrenörlük yaptığı Real Madrid kariyerine üç Şampiyonlar Ligi, iki La Liga, iki FİFA Kulüpler Dünya Kupası sığdırdı.1998 Dünya Kupası’nı kazanan Fransa’nın en büyük yıldızı, yakın arkadaşı ve eski takım kaptanı Deschamps’ın yerine Horozları çalıştırıp çalıştırmayacağı yeni yılda belli olacak.