Fransa: Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı bir suçlamanın resmileştirilmesi





'HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA HİÇBİR DENKLİK MÜMKÜN DEĞİL'

Açıklamada ayrıca Fransa'nın 7 Ekim 2023'teki saldırıları kınadığı hatırlatılarak, "Fransa, terör örgütü olarak gördüğü Hamas ile demokratik bir devlet olarak tanıdığı İsrail arasında hiçbir denkliğin mümkün olmadığını hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı.





Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dün verdiği tutuklama kararı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu tutuklama kararının 'bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi' olduğu ifade edildi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UCM Ön Yargılama Dairesi'nin 'UCM Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'taki talebi üzerine' tutuklama kararı çıkardığı ifade edildi. Açıklamada, UCM'nin tutuklama kararlarının 'bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi' olduğu savunulurken, Fransa'nın UCM'nin Roma Statüsü kapsamındaki bağımsızlığına olan bağlılığının sürdüğü kaydedildi.Gazze Şeridi'ndeki insani krize de atıfta bulunulan bakanlık açıklamasında, "Fransa, savaşın başından bu yana sürekli olarak tüm taraflar için bağlayıcı bir zorunluluk olan uluslararası insancıl hukukun uygulanması ile sivillerin korunmasını talep ediyor ve bu hukuka yönelik ihlalleri kınadığını hatırlatıyor" değerlendirmesine yer verildi.Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Florinda Baleci de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu ve eski bakan Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarını değerlendirdi. UCM tarafından çıkarılan tutuklama kararlarını uygulama sorumluluğunun devletlerde olduğunu anımsatan Baleci, Roma Statüsü'nün 86'ncı maddesine göre, bu antlaşmaya taraf olan devletlerin, UCM ile tam olarak işbirliği yapma konusunda yasal yükümlülüğe sahip olduklarının altını çizdi.Sözcü Baleci, Belçika'nın uluslararası hukuka saygıyı ve UCM'nin bağımsız çalışmasını tam olarak desteklediğini vurgulayarak, "Bu nedenle Mahkeme tarafından tutuklama emri altında olan herhangi bir kişi Belçika topraklarındaysa, Belçika makamları Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerine uyacaktır" ifadelerini kullandı.Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, 21 Kasım Perşembe günü açıkladığı kararında, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü' İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski savunma bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığını duyurmuştu.