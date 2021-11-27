Fransa, Nord bölgesinde kuş gribi salgını ilan etti

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'da kuş gribi virüsleri göçmen kuşlar aracılığıyla aktif olarak dolaşırken, Fransa Nord bölgesindeki Warhem kentinde bulunan bir kümes hayvanı çiftliğindeki yüksek patojenik HPAI türünün bir salgınını tespit etti."

Fransız çiftliklerinde geçen kış da salgın ilan edilmişti.

Bu ay başında bakanlık, Avrupa'da kuş gribinin hızla yayılması nedeniyle risk seviyesinin arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Salgın nedeniyle tavuk çiftliklerinde tedbirler arttırıldı.