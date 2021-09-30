Fransa radikallerin kontrolünde dediği 6 camiyi kapattı

Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Gerard Darmanin 89 ibadethanenin üçte birinin radikal olmasından şüphelenildiğini ve istihbarat servisleri tarafından verilen uyarılarla Kasım 2020'den beri incelendiğini açıkladı.







Darmanin kapatılmasına karar verilen 6 caminin 5 farklı departmanda yer aldığını belirtti.





Yetkililer ayrıca İslamcı yayınevleri Nawa ve Siyahi Afrika Savunma Ligi'nin (LDNA) tasfiye edilmesini isteyecek.





Darmanin ülkenin güneyindeki Ariege kentinde yer alan Nawa'nın "Yahudilerin yok edilmesini teşvik ettiği ve eşcinsellerin taşlanmasını meşrulaştırdığını" vurguladı.





Geçtiğimiz yıl Paris'teki Amerikan elçiliği önünde polis şiddetine karşı yapılan bir protestoyu organize eden LDNA'nın ise "nefret ve ayrımcılığa çağrılarda" bulunduğunu belirtti.







Darmanin ayrıca bir yıl içerisinde 10 derneğin de tasfiye kapsamına alınacağını dördü ile ilgili işlemlerin önümüzdeki ay başlayacağını ifade etti.





Geçtiğimiz hafta Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi olan Devlet Konseyi hükümetin Fransa'da İslamofobi Karşıtı Kollektifi (CCIF) ve Baraka City adlı organizasyonları kapatma kararını onaylamıştı.





Hükümet bu kararı geçen yıl ekim ayında öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesi sonrası almıştı.





Öte yandan Darmanin bölge valilerine de yabancı ülkeler tarafından gönderilen imamlara oturum izni vermemeleri çağrısında bulundu.