Samanyolu Haber /Teknoloji / Fransa Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza kararı /07 Haziran 2021 21:40

Fransa Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza kararı

Google'ın reklam ağında rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Fransa Rekabet Kurumu tarafından kuruma 220 milyon Euro para cezası verildiği belirtildi.

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Fransa Rekabet Kurumu, Google'a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon Euro para cezası verdi.

ABD merkezli News Corp., Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google'ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığı belirlendi.

Google'ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon Euro olarak tespit edildiği açıklandı.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google'ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021'in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar Euro gelir elde etti.
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