Samanyolu Haber /Gündem / Fransa Ruşen Çakır'a vize vermedi /06 Eylül 2022 13:11

Fransa Ruşen Çakır'a vize vermedi

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarının yaptığı Schengen vizesi başvurularına verdiği retlerin sayısının artmasıyla Türkiye'ye bir 'gizli yaptırım' uyguladığı konuşulurken, Medyascope'un kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, kendisinin de Fransa üzerinden yaptığı vize başvurusunun rededildiğini açıkladı .

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Galatasaray Lisesi mezunu Ruşen Çakır , eşinin ve oğlunun da Schengen vizesi için yaptığı başvurunun kabul edilmediğini söyledi .

Medyascope yayınında konuşan Çakır, "Normal Schengen vizelerinde de sorunlar çıkmaya başladı. Bugün itibariyle bakıldığı zaman insanlar paralarını yatırıyorlar ve hiç gerekçesiz şekilde vizeleri reddediliyor. Ki bunlardan birisi de benim. Fransa üzerinden yaptığım başvuru elimde kaldı: ben, eşim ve oğlum için yaptığımız başvuru" diye konuştu. 

Türkiye'de Fransa için Schengen vizesi aracı kurum VFS Global üzerinden alınabiliyor. 12 yaşın üzerindekilerin her türlü Schengen başvurusu için 80 Euro ödenmesi gerekiyor. Aracı kurum VFS Global, bunun üzerine ek olarak 40 Euro randevu ücreti alıyor. Fransa’dan Schengen vizesi başvurusunun bedeli 2 bin 160 lirayı buluyor.

Öte yandan schengenvisainfo.com da geçen haftalarda derlediği verilerle Türkiye'den yapılan Schengen başvurularına retlerdeki kademeli artışa dikkat çekti. Bu verilere göre 2015’te yüzde 4’ler, 2018’de yüzde 10,45, 2020’de yüzde 13,78 olan Schengen vizesi başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının oranı 2021’de yüzde 19,02’ye ulaştı.

Vize başvurularına ret yanıtlarıyla ilgili olarak Reuters'a konuşan schengenvisainfo.com'un Genel Yayın Yönetmeni Shkurta Januzi, "Tüm dünyada ret oranları arttı. Ancak Rusya gibi diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin ret oranının artışı daha büyük ve istikrarlı" dedi.
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