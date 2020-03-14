Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Koronavirüse karşı İbuprofen ilacı almayın

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.





Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateşle virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan İbuprofen ilacını kullanmamasını istedi.





Euronews'in haberine göre bu ilacın Koronavirüs enfeksiyonunu daha da kötü bir hale getirdiğini kaydeden Fransız bakan, virüs taşıdığı şüphesinde olanların mutlaka doktora danışmalarını isterken, ateşi düşürmek için ise sadece parasetamol ilacı alınmasını önerdi.