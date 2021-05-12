Fransa 'sağlık kartı' uygulamasını Meclis'ten geçirdi

Ulusal Mecliste gün içinde yapılan ilk oylamada reddedilen tasarı, ikinci oylamada 85'e karşı 208 oyla kabul edildi.







Tasarı, Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen sağlık acil durumundan, 2 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar kademeli çıkış ve tartışmalı sağlık kartı uygulamasını içeriyor.





Sağlık kartı uygulaması, toplu etkinliklere katılmak ve belirli mekanlara girebilmek için negatif Covid-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da hastalığı kapmışsa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.





Birçok milletvekili, söz konusu uygulamanın bireysel özgürlükleri kısıtladığını belirterek yasaya karşı çıkıyordu.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nisan sonunda yaptığı açıklamada, 3 Mayıs'tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılacağını duyurmuştu.



