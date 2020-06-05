Samanyolu Haber /Dünya / Fransa: Salgını kontrol altına aldık /05 Haziran 2020 14:18

Fransa: Salgını kontrol altına aldık

Fransız hükümetine koronavirüs konusunda danışmanlık veren kurumun başkanı Jean-Francois Delfraissy, salgının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, salgının kontrol altına alındığı belirtildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, hükümete danışmanlık yapan kurumun başkanı olan Jean-Francois Delfraissy, Inter radyosuna yaptığı açıklamada, “Mart ayının başlarında, karantinadan önce günde on binlerce yeni vaka kaydediliyordu, tahminen 80 bin kadar. Şimdi günde tahminen bin vakamız var” dedi.

Delfraissy, Fransa sağlık sisteminin yeni vakaları belirleme ve salgınların yayılmasını önlemeye hazır olduğunu, bu nedenle ülkede ikinci bir karantinanın gerekli olmayacağını umduğunu da söyledi.

Fransa’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 29 bin 10 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 185 bin 986’ya ulaştı.

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