Fransa savaş açtı: Radikal İslami dernekler kapatılıyor, yüzlerce kişiye sınırdışı

Gerald Darmanin, internet üzerinden şiddet çağrısı ve nefret söylemi yapıldığı gerekçesiyle 80’e yakın soruşturma başlatıldığını belirtti ve radikal görüşleriyle bilinen bazı Müslüman derneklerini kapatmayı planladıklarını söyledi.







Euronews'in haberine göre Fransız bakan, Samuel Paty isimli tarih öğretmenin başı kesilerek öldürülmesiyle bağlantılı olarak operasyonlarında sürdüğünü duyurdu. Öğretmeni öldüren Çeçen kökenli genç, polis operasyonunda öldürülmüştü.





Fransız bakan, Europe-1 radyo kanalına yaptığı açıklamada, “Onlarca şüphelinin yakalanması için bugün başlatılan polis operasyonları sürecek” dedi.





Radikal İslamcı derneklere yakın takip





Radikal görüşlü Müslüman derneklerinin yakın takibe alınacağını belirten Darmain, yaklaşık 50 derneğinin aranacağını "İslam Karşıtlığıyla Mücadele Kolektifi" ve "Baraka City" isimli sivil toplum örgütü de içinde olmak üzere bazı derneklerin kapatılmasının gündemde olduğunu duyurdu.





Darmain, “Devletten hem maddi destek alıp vergi indirimi kolaylığı sağlayan ve Cumhuriyet düşmanlığı yapan dernek ve kuruluşları kapatmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.





Bu arada Fransız hükümetinin operasyonlarla birlikte, yakından takibe alınan 231 yabancıyı sınır dışı etmek için hazırlandığı bildirildi.





Cesedi başı kesik halde bulunan öğretmenin ölümüyle ilgili olarak geçen hafta 9 kişinin gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, öğretmenin öğrencilerinden birinin babası ve polis tarafından vurularak öldürülen kişinin 6 aile üyesi bulunuyor.