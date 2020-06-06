Fransa Savunma Bakanı öldürüldüğünü açıkladı

Fransa, Mali'nin kuzeyinde yürütülen operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ı öldürdüklerini açıkladı.





Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız kuvvetlerinin 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin Cezayir asıllı lideri, 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal ve adamlarını öldürdüğünü açıkladı.





?Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlada "Sahra Çölü'nde IŞİD ve diğer terörist gruplara karşı operasyonların da sürdüğü" bilgisini paylaştı.





Bakan Parly, ayrıca Fransız kuvveterinin 19 Mayıs'ta da Sahil bölgesinde faaliyet yürüten üst düzey IŞİD mensubu Muhammed el-Mrabat'ı yakaladığını söyledi.





Operasyonları gerçekleştiren askerleri kutlayan Parly, Fransa'nın "bölgedeki ortaklarıyla terörist grupları izlemeye devam edeceğini" kaydetti.