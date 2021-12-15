Samanyolu Haber /Dünya / Fransa seçimleri öncesi ilk 4 sırada sağcı adaylar var /15 Aralık 2021 23:49

Fransa seçimleri öncesi ilk 4 sırada sağcı adaylar var

Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihi öncesinde sol adaylar yüzde 10 oy oranını aşamıyor gözükürken, barajı rahatlıkla aşan sağ ve aşırı sağcı 4 adayın ise cumhurbaşkanlığı için ilk dört sırada yarıştığı belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Arzu Çakır imzası taşıyan habere göre ABD, Almanya, İspanya gibi ülkelerde, Corona virüsü ile mücadele ve sonuçlarının etkilediği siyasi ortamda muhafazakar ve sağ eğilimli iktidarlardan uzaklaşılırken Fransız solu, Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tümüyle yarış dışında kalma riskiyle karşı karşıya.

Salgın ve sosyal patlamaların meydana getirdiği siyasi çalkantıda aşırı sağ yükselirken, anketlere göre sol kanadın 7 ayrı adayından hiçbiri yüzde 10'u aşamıyor. Sosyalist Parti'nin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun "birlik ve önseçim" çağrısına, soldaki tüm adaylar "hayır" yanıtı verdi.

Sosyalistler'in adayı Anne Hidalgo anketlerde yalnızca yüzde 3 oy alabilirken, radikal sol lider Jean Luc Melenchon yüzde 9, Yeşiller'in adayı Jannick Jadot yüzde 7, Komünist Parti'nin adayı Fabien Roussel ise yüzde 2 civarında oy alabiliyor. Solda hiçbir aday yüzde 10 barajını geçemezken, barajı rahatlıkla aşan sağ ve aşırı sağcı 4 aday cumhurbaşkanlığı için ilk dört sırada yarışıyor.

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