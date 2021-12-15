Fransa seçimleri öncesi ilk 4 sırada sağcı adaylar var

Sosyalistler'in adayı Anne Hidalgo anketlerde yalnızca yüzde 3 oy alabilirken, radikal sol lider Jean Luc Melenchon yüzde 9, Yeşiller'in adayı Jannick Jadot yüzde 7, Komünist Parti'nin adayı Fabien Roussel ise yüzde 2 civarında oy alabiliyor. Solda hiçbir aday yüzde 10 barajını geçemezken, barajı rahatlıkla aşan sağ ve aşırı sağcı 4 aday cumhurbaşkanlığı için ilk dört sırada yarışıyor.

ABD, Almanya, İspanya gibi ülkelerde, Corona virüsü ile mücadele ve sonuçlarının etkilediği siyasi ortamda muhafazakar ve sağ eğilimli iktidarlardan uzaklaşılırken Fransız solu, Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tümüyle yarış dışında kalma riskiyle karşı karşıya.Salgın ve sosyal patlamaların meydana getirdiği siyasi çalkantıda aşırı sağ yükselirken, anketlere göre sol kanadın 7 ayrı adayından hiçbiri yüzde 10'u aşamıyor. Sosyalist Parti'nin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun "birlik ve önseçim" çağrısına, soldaki tüm adaylar "hayır" yanıtı verdi.