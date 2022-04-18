Fransa siyastinde deprem... Seçime bir hafta kala

Euronews'in Fransız haber sitesi Mediapart'tan aktardığı habere göre, "Le Pen ve babası da dahil birkaç parti üyesi Avrupa Parlamentosu üyesiyken yaklaşık 620 bin Euro'yu kötüye kullandı."





Mediapart'ın 116 maddelik rapordan yayınladığı bölümde, milletvekillerinin AB fonlarını ulusal parti amaçları için harcadığı iddia edildi.





Paris Savcılığı, dosyanın "incelenmekte" olduğunu duyurdu.





"LE PEN'İ FRANSIZ YARGI MAKAMI ÇAĞIRMADI"





Aşırı sağcı partinin sözcülerinden biri "suçlamaların zamanlamasının manidar olduğunu" söyledi.





Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut, raporda 10 yıldan eski iddiaların dile getirildiğini belirterek "OLAF'ın hareketinden dehşete düştüğünü" ifade etti.





Avrupa makamlarının kendisine veya Le Pen'e nihai raporu göndermediğini belirten Bosselut, Ulusal Birlik Partisi liderinin "herhangi bir Fransız yargı makamı tarafından çağrılmadığını" kaydetti.



