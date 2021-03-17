Samanyolu Haber /Dünya / Fransa şokta: Orduda 50 Neo-Nazi! /17 Mart 2021 11:13

Fransa şokta: Orduda 50 Neo-Nazi!

Fransa'da haber sitesi Mediapart ordu içinde Neo-Nazi taraftarı askerlerin sayısının hızla arttığını ortaya koydu. İnternet sitesinin yaptığı araştırma sonucunda orduda farklı rütbelerdeki 50 askerin daha Neo-Nazi olduğu gözler önüne serildi.

SHABER3.COM

Askerlerin özellikle sosyal medya platformlarından yayınladığı video ve paylaşımları araştıran site askeri üniforması ile Hitler selamı veren, ırkçı söylemlerde bulunan, Nazi Almanyası'nın bayrakları önünde poz veren ve simgelerini vücutlarına yazdıran Fransız askerlerini gözler önüne serdi.

Bu kişilerin açıkça yaptığı "ırkçı" paylaşımlara rağmen ordudan neden atılmadığını sorgulayan site geçen sene temmuz ayında da ordu içindeki onlarca Neo-Nazi'yi ifşa etmişti.

Savunma Bakanlığı konuyu çok "ciddiye" aldıklarını açıklamış ve gereken cezaların verileceğini kaydetmişti. Gerçekten de bu olayın ardından "SS" dövmesi bulunan bir subay ordudan ihraç edilmişti. Fakat haber sitesi ordunun ihraç konusunda "seçici" davrandığını ve videolarda "Hitler selamı" verirken ve arkadaşlarını da böyle yapmaya zorlarken görülen bazı subayların görevlerine devam ettiğini tespit etti.

Yeni bulgularla birlikte Mediapart toplamda 14 alayda bu tür bakış açısına sahip askerlerin olduğunu göstermiş oldu.

Yeni 50 vakanın birbirleri ile bağlantı içinde olduğunun da altını çizen site, bu kişilerin sosyal medya yoluyla birbirleri ile haberleştiklerini ya da aynı fotoğraf karelerinde poz veren arkadaşlar olduğunu gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa şokta: Orduda 50 Neo-Nazi! Sonraki Haber >>

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:50