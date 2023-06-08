Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Şokta: Suriyeli mülteciden çocuklara bıçaklı saldırı /08 Haziran 2023 14:20

Fransa Şokta: Suriyeli mülteciden çocuklara bıçaklı saldırı

Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. AFP saldırganın sığınma başvurusunda bulunan Suriyeli olduğunu kaydetti.

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AFP'nin aktardığına göre Fransız polisi, saldırganın sığınma başvurusunda bulunan bir Suriyeli olduğunu açıkladı.

Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı.

Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı
Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Fransa Başbakanı ve İçişleri Bakanı bölgeye gidecek
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Macron'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.
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