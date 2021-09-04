Fransa tarihinin en büyük terör davası başlıyor

25 Mayıs 2022’de sonuçlandırılması beklenen dava ile ilgili hazırlanan ve bir milyonu geçkin sayfadan oluşan dosyada 20 sanık, 330 avukat ve 20’yi geçkin farklı uyruktan 1765 tanık ismi bulunuyor.







Ile-de-Cite üzerindeki tarihi yapının içinde 700 metrekarelik alanda oluşturulan salon, Fransa tarihinde düzenlenen en büyük duruşma salonu özelliği taşıyor. Salonun farklı 8 noktasına yerleştirilen kameralar, arşiv niteliğinde tüm davanın seyrini kayıt altına alacak.





Saldırılara kurban gidenlerin yakınları, yaralananlar ve tanıkların davayı eş zamanlı canlı yayında izleyebilmeleri için 17 farklı salonda dev ekranlar yerleştirildi. Teröristlerin gerçekleştirdiği altı farklı saldırıda 130 kişi ölmüş, 413 kişi yaralanmıştı. Davada 20 kişi yargılanacak.





Davanın kilit isimlerinden ve saldırıyı gerçekleştiren komando timinin tek yaşayan üyesi olan Salah Abdeslam 13 ve 14 Ocak 2022 tarihinde sanık sandalyesinde hesap verecek. 13 Kasım akşamı bombalı yeleğini bilinmeyen bir sebep yüzünden çıkarıp attıktan sonra kaçtığı Brüksel’de yakalanarak Fransa’da iade edildi. Abdeslam ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yakalandığı günden itibaren tüm soruşturma evrelerinde konuşmayan Abdeslam’ın sessizliğini bozup bozmayacağı merakla bekleniyor.





Davada Salah Abdeslam ile birlikte 2’si serbest, 11’i tutuklu, 6’sı kayıp toplam 20 sanık yargılanacak. Kayıp olan sanıklardan 5’inin Suriye’de öldürüldüğü tahmin ediliyor.





Abdeslam’ın avukatlığını ise 31 yaşındaki Olivia Ronen yapacak. Ronen’in yaklaşık 3 yıl önce, Paris’e yakın Fleuri-Merogis cezaevinde tutuklu bulunan sanık tarafından yetkilendirildi.





Paris Özel Ağır Ceza Mahkemesi’nin reisliğini 65 yaşındaki tecrübeli Jean-Louis Peries yapacak. Peries’nin Fransa tarihinin en kapsamlı davasını sonuçlandırdıktan sonra emekliye ayrılacak.





Saldırıları "hayatımın en uzun gecesi" olarak niteleyen dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande, 10 Kasım 2021 tarihinde tanık olarak ifade verecek. Böylece Fransa tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı bir terör davasında tanıklık yapacak.