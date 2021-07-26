Fransa tartışmalı yasayı geçirdi: Aşısızlara kafe ve toplu taşıma bile yasak

Senatodan değişikliklerle geçtikten sonra, senatör ve milletvekilleri tarafından oluşturulan karma komitede üzerinde anlaşılan ortak metin Ulusal Mecliste oylandı.







Euronews'in haberine göre yasa tasarısı, 60’a karşı 156 oyla kabul edildi. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek.





Yasanın son hali, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere yönelik Covid-19 aşısı zorunluluğunu koruyor. Yasa, son değişiklikle hükümetin istediği gibi 31 Aralık’a kadar değil 15 Kasım’a kadar geçerli olacak.





Belli etkinlik ve mekanlara girişte, Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Covid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiren yasanın son halinde, ruhsat uygulaması alışveriş merkezlerinde geçerli olmayacak.





Covid-19 sağlık ruhsatı, restoranların ve diğer kapalı mekanların açık kısımlarında da gerekli olacak ve 18 yaşından küçükler ruhsattan muaf tutulmayacak.





Covid-19 ruhsat kontrolü yapacak yetkili yelpazesini genişleten yasanın son halinde Kovid-19 hastalarının zorunlu karantinasını aynen korunuyor ancak izolasyon kontrolü polisten tıbbi ekiplere devrediliyor.





Senatörlerin isteğiyle yasada yer alan temel değişiklik, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Covid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanların işten çıkarma izninin kaldırılması oldu. İşverenler, Covid-19 aşısı veya ruhsatı sunmayan işçilerinin sadece maaşlarını vermeyebilecek.





Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.





Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, dün Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.





Fransa'da aşı karşıtlığı





Fransa'da hafta sonu on binlerce kişi hükümetin yeni Covid-19 önlemlerine ve aşı kartı uygulamasına karşı protesto gösterileri düzenledi.





Restoran, cafe ve barlara girişlerde Covid-19 aşı kartı ya da negatif test sonucu göstermeyi zorunlu kılan yasa cumartesi günü Senato'da görüşülürken 150 binden fazla Fransız protesto için meydanlardaydı.





Polis, aşırı sağcı aktivistler ve Sarı Yeleklilerin de katıldığı Paris'teki gösterilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.





Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde protestocular "Özgürlük" sloganlarıyla 12 Temmuz'da Covid-19 önlemlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı tepkilerini dile getirdi.





Pandemide 4. dalgayla karşı karşıya gelen ve vaka sayılarının yükselişe geçtiği Fransa'da cuma günü parlamento tarafından onaylanan yasa, 1 Ağustos'tan itibaren restoran, cafe ve barlara girişlerde "pass sanitaire" adı verilen özel bir belge gösterme zorunluluğu getiriyor. Bu belgeyi elde etmek için 2 doz aşı olmak veya son 48 saate ait negatif test sonucu göstermek gerekiyor. Yasaya göre sağlık çalışanlarından zorunlu olarak aşılanmaları isteniyor.