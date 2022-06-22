Samanyolu Haber /Gündem / Fransa, tesettür mayolara yasak getirdi /22 Haziran 2022 14:43

Fransa, tesettür mayolara yasak getirdi

Fransa, "hükümetin dine karşı tarafsızlığı" ilkesini ihlâl ettiğini ileri sürerek, halka açık havuzlarda vücudu kapatan tesettür mayolara izin verilmemesine karar verdi.

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Fransa’da, tesettür mayolar bir süredir ülkede yoğun siyasi tartışmalara neden oluyordu. Ülke, bu tartışmaları ortadan kaldırmak için yeni bir yasak getirdi ve tesettür mayoların kullanılmasını yasakladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Danıştay’ın kararını “laikliğin zaferi” olarak tanımladı. Kararı bazı Müslüman kadınlar, adaletsiz bir şekilde inançlarını ve bedenlerini hedef aldığı için kınadı.

Yeşiller Partisi’nden bir belediye başkanı tarafından yönetilen Grenoble şehri, yerel aktivistlerin kampanyalarının ardından geçen ay kadınların halka açık havuzlarda tesettür mayo giymesine izin vermek için oy kullanmıştı. Şehir ayrıca, mayo kurallarının esnemesi için kadınların üstsüz yüzmesine izin vermek için de oy kullanmıştı.

TESETTÜR MAYO GERGİNLİĞİ DEVAM EDİYOR
Grenoble belediye başkanı, kadınların sokaktaki gibi havuzlarda dilediklerini giyebilmeleri ve dini inançlarını ifade edebilmeleri gerektiğini savundu. Aşırı sağdan ve aynı zamanda soldan yerel yetkilileri de içeren tesettür mayo muhalifleri, mayoların kadınlara yönelik baskıyı ve İslami radikalizme potansiyel bir geçidi temsil ettiğini savundu.

Altı yıl önce, bazı Müslüman kadınlara vücutlarını kapatan giysileri çıkarmalarının emredilmesinin ardından, Danıştay yerel bir tesettür mayo yasağını kaldırmıştı.

Müslüman feminist grup Lallab’dan Fatima Bent’e göre karar, başlarını ve bedenlerini toplum içinde kapatan kadınları daha da izole edecek.

BAZI ŞEHİRLERDE YASAK DEĞİL

Alınan karar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklenen ve hükümetinin dinî aşırılık tehdidinden, cumhuriyetçi değerleri korumayı amaçlayan tartışmalı bir yasa kapsamındaki ilk karar.

Fransa’daki halka açık havuzlardaki kıyafet kuralları oldukça katı. Hijyen nedeniyle bone takılması zorunlu ve bol mayolar veya diğer hacimli giysiler genellikle yasak. Hatta bazı güneşten koruyucu giysiler gibi, birçok havuzda dalış kıyafetlerine de izin verilmiyor.

Bazı şehirler ve kasabalar, halka açık havuzlarda tesettür mayolara izin veriyor.
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