Fransa, TikTok'a soruşturma açtı

Fransa'nın başşehri Paris merkezli Ulusal Özgürlük ve Enformasyon Komisyonu'nun (CNIL) sözcüsü, komisyonun mayıs ayında aldığı şikâyetler sonrasında TikTok hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.





Sözcü şikâyetlerin kaynağı ya da düzenlemelerin ne zaman olacağı konusundaysa ayrıntı vermekten kaçındı.







AVRUPA BİRLİĞİ SORUŞTURMA İÇİN KAPIYI ARALADI





Komisyonun TikTok hakkında çok dikkatli davrandığını belirten sözcü, bu ve gelebilecek diğer şikâyetlere dair CNIL'in tetikte olacağının altını çizdi.





Hollandalı veri koruma komisyonunun mayıs ayında TikTok’un çocukların verilerini koruma politikalarını inceleyeceğini söylemesinden sonra haziran ayında Avrupa Birliği veri koruma başkanları da Çinli şirket hakkında potansiyel bir soruşturma açılması konusunda anlaşmıştı.





İngiltere’nin denetleyici kuruluşunda da benzer bir soruşturma bekleme safhasında.





AMERİKA'DA YASAKLANDI





Bloomberg HT'nin haberine göre TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de büyük bir baskı altında.





Başkan Donald Trump uygulamayı dudak senkronize etme özelliğinden dolayı yasaklayacağını, çünkü ulusal güvenliği tehdit ettiğini söylemişti.





Microsoft ise TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bulunan operasyonlarının satın alınması için şirket ile müzakere yürütüyor.





TikTok ise kendisine yöneltilen, Çin tarafında yönetildiği ve kullanıcıların verilerini riske attığı, suçlamalarını reddediyor.