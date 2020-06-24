Fransa, 'Türkiye gerilimini' AB'ye götürüyor

Senato'nun Türkiye ile ilgili sorularını yanıtlayan Fransız Bakan, "AB'nin Ankara ile gelecekteki ilişkisine dair beklentiler konusunda tabusuz ve naiflik göstermeden bir görüşme yapmasını gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca AB'nin kendi çıkarlarını sıkı bir şekilde savunmasını gerekiyor ki bu güce sahip" diye konuştu.







Türkiye'nin Libya'daki rolünün endişe verici olduğunu savunan Le Drian, Türkiye oraya Suriyeli askeri güçler göndererek, Libya'nın 'Suriyeleşmesine' seyirci kalıyoruz. Ankara'nın Libya'da oynamayı planladığı rol hakkında açıklamalara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.





Geçtiğimiz günlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'nin Libya'da 'tehlikeli bir oyun' oynadığını ve bunun hem Avrupa hem de bölge için bir 'tehdit' oluşturduğunu söylemişti.





İki NATO ülkesi arasındaki tansiyon Fransa'nın Türkiye'yi Libya'ya uygulanan ambargoyu delerek UMH hükümetine silah yardımında bulunduğunu ileri sürmesi üzerine yükselmişti.