Fransa: Türkiye'de üretilen dezenfektan jel etkisiz

Fransa, Symex markası tarafından dağıtılan ve Türkiye'de üretilen el temizleme jellerinin Covid-19'a karşı etkisiz olduğunu açıkladı.







Euronews'in haberine göre, olayı araştıran Rekabet, Tüketici hakları ve Sahteciliği Önleme Genel Müdürlüğü (DGCCRF) el temizleme jelinin içinde bakterileri öldürmek için yeterince etanol olmadığını belirtti. Bu yüzden bu ürünlerin kullanılmamasını tavsiye etti. Kurum, ayrıca ilgili ürünleri alan müşterilerin jelleri satın aldıkları dükkan veya markete iade etmeleri çağrısında bulundu.





Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre olayı fark eden, gazetecileri Covid-19'dan korumak amacıyla büyük miktarda el temizleme jeli sipariş eden Fransız Devlet Televizyonu oldu. Türkiye'de üretilen söz konusu el temizleme jelleri Fransa'ya Belçikalı bir şirket tarafından dağıtılıyor.



