Samanyolu Haber /Dünya / Fransa: Türkiye'den gelen dezenfektanlar etkisiz /20 Mayıs 2020 20:40

Fransa: Türkiye'den gelen dezenfektanlar etkisiz

Fransa Tüketici Hakları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Symex markası tarafından üretilen el temizleme jellerinin, Covid-19'a karşı etkisiz olduğunu duyurdu. Kurum ürünlerin iade edilmesi çağrısı yaptı.

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Fransa, Symex markası tarafından dağıtılan ve Türkiye’de üretilen el temizleme jellerinin Covid-19’a karşı etkisiz olduğunu duyurdu.

Euronews’in haberine göre, olayı araştıran Fransa Rekabet, Tüketici Hakları ve Sahteciliği Önleme Genel Müdürlüğü (DGCCRF) el temizleme jelinin içinde bakterileri öldürmek için yeterince etanol olmadığını belirtti. Bu yüzden bu ürünlerin kullanılmamasını tavsiye etti. Kurum, ayrıca ilgili ürünleri alan müşterilerin jelleri satın aldıkları dükkan veya markete iade etmeleri çağrısında bulundu.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre olayı fark eden, gazetecileri Covid-19’dan korumak amacıyla büyük miktarda el temizleme jeli sipariş eden Fransız Devlet Televizyonu oldu.

Türkiye’de üretilen söz konusu el temizleme jelleri Fransa’ya Belçikalı bir şirket tarafından dağıtılıyor.
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