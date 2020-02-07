Samanyolu Haber /Dünya / Fransa ülkeye gelecek 'Türk öğretmenlere izin vermeyecek' iddiası /07 Şubat 2020 17:01

Fransa ülkeye gelecek 'Türk öğretmenlere izin vermeyecek' iddiası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’den gelen öğretmenlerin okullarda Türkçe dersi vermesini yasaklayacağı iddia edildi.

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Le Point dergisi ülkede sayıları 15 bini bulan Türk talebenin, Türkiye’den gelen öğretmenler aracılığıyla Türk dili ve kültürünü öğrenmekten mahrum olabileceğini duyurdu.

Euronews'in aktardığına göre Fransız dergisi Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’in kısa bir süre içinde bu konuda Paris’in vereceği kararı kamuoyuna açıklayacağını yazdı.

Dergi, Michel Blanquer’in "Fransa’da cemaatçilik ile mücadele” adına bu kararı alacağını iddia etti.

Yine dergide çıkan haberlerde Türkiye’den gelen öğretmenlerin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne yakın olmaları bu yasak kararı için gerekçe olarak gösterildi.

Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak eğitim alanında ciddi bir sorun yaşanıyor.

Fransa, ülkede Türkçe eğitim verecek liselerin açılmasına karşı çıkarken Türkiye bu konuda izin verilmemesi halinde Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren iki Fransız lisesinin kapatılabileceği tehdidinde bulunuyor.
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