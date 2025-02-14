Fransa vatandaşlığı için getirilen dil sınavını Fransızlar bile geçemedi

Dil seviyesi ortaokul düzeyine çekildi





İlk yıl 60 bin kişinin kalma hakkı kaybolabilir





Fransız hükümeti oturma izni veya vatandaşlık almak isteyen yabancılara yönelik yeni dil testlerini 'geçilemeyecek' derecede zorlaştırmakla suçlanıyor. Bu testlere giren Fransız vatandaşlarının bile geçmekte zorlandığı iddia ediliyor.Yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yeni göç yasasına ilişkin bir etki raporu sıkılaştırılan dil gereklilikleri nedeniyle 60 bin kişinin Fransa’da kalma izni alamayabileceğini ortaya koydu.100 euro'ya (3800 TL) mal olan testler, bir yıl önce kabul edilen ve sınır kontrollerini sıkılaştıran, yabancı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yasaların bir parçası. Hükümet yetkilileri, bu düzenlemelerin temel amacının yabancıların entegrasyonunu teşvik etmek olduğunu savunuyor.Daha önce Fransa’da oturma izni (carte de séjour) almak isteyenler yalnızca bir 'entegrasyon sözleşmesi' imzalıyor ve Fransızca öğrenmeyi taahhüt ediyordu. Ancak yalnızca vatandaşlık başvurusunda bulunanlardan dil testi isteniyordu.Yeni yasa ile birlikte Fransa’da oturma izni almak isteyenlerin en az 11-15 yaş arası ortaokul öğrencisi seviyesinde Fransızca bilmesi gerekecek. Daha uzun süre kalmak veya vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenler için ise daha yüksek bir dil seviyesi şart koşulacak.Ancak bu yeni standartların anadili Fransızca olanlar için bile zorlayıcı olduğu iddia ediliyor. FranceInfo’nun yaptığı bir araştırma Fransız vatandaşlarının bile bu testlerde başarısız olabileceğini ortaya koydu. Teste giren 10 Fransız gönüllüden beşi yazılı sınavda başarısız olurken, iki kişi vatandaşlık için gerekli seviyeye ulaşamadı.Mülteci ve sığınmacılara Fransızca öğreten Thot okulundan Félix Guyon, bu seviyenin çoğu yabancı için çok yüksek olduğunu söyledi.Rapora göre yasa ilk yılında 330 bin kişiye uygulanacak. Tahminlere göre 60 bin kişi dil testlerini geçemediği için Fransa’da kalma hakkını kaybedecek.Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, geçen ay yaptığı açıklamada “Eğer bir kişi Fransa’da yıllardır yasal olarak yaşıyor ve hâlâ Fransızca konuşamıyorsa, bu çaba göstermediği anlamına gelir,” dedi.Yeni yasaya göre, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerin kendi alanlarında veya günlük hayatta karşılaşabilecekleri somut veya soyut konuların bağlamını anlayabildiklerini, kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebildiklerini kanıtlamaları gerekecek.Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi Genel Direktörü Didier Leschi, Fransa’nın bu düzenlemeyle Almanya gibi komşu ülkelerin gerekliliklerine uyum sağladığını belirtti.“Bu sistemin amacı, insanlara sorumluluk duygusu kazandırmak ve entegrasyonlarını sağlamak. Üç yıl içinde asgari seviyeye ulaşmaları ve oturma izinlerini yenilemeleri gerekiyor.”Ancak birçok kişi, yoğun iş temposu nedeniyle Fransızca öğrenmek için zaman bulamadıklarını söylüyor. Fransa’da 10 yıldan fazla süredir temizlikçi olarak çalışan ve Komor Adaları doğumlu Marianne, FranceInfo’ya yaptığı açıklamada “Sorun şu ki zamanım yok. Fransa’da hiç eğitim almadım ve gerekli seviyeye sahip değilim,” dedi.A Voix Haute derneğinde eğitimci ve koordinatör olarak çalışan Chloé Odent, “Bazı insanlar günlük hayatta ve iş yerinde Fransızca iletişim kurabiliyor ama yine de bu sınavı geçemeyecekler,” dedi.Yasanın yürürlüğe gireceği kesin tarih henüz belirlenmedi. Ancak 65 yaş üstü emeklilerin ve yıllık ziyaretçi kartı için başvuranların muaf tutulması bekleniyor.