Fransa ve Almanya'dan Biden'a çağrı: Türkiye'ye karşı ortak cephe

Avrupa Birliği (AB) Donald Trump döneminde kötüleşen transatlantik ilişkilerin canlandırılmasını hedefliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede AB-ABD ilişkilerine değindi.







"Avrupa ve Amerika birlikte yeni bir transatlantik anlaşma icat etmeli" diyen ikili, "Joe Biden'in seçilmesi, otokratlar ve uluslararası düzene veya bölgesel dengelere aykırı olarak güçlerini savunmak isteyen ülkeler karşısında transatlantik birliğin güçlendirilmesinin yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.







Euronews'te yer alan haberde Trump’ın 2018'de transatlantik ilişkilerde bütük bir çatlak oluşturarak, İran nükleer anlaşmasından çekilme kararına atıfta bulunan Dışişleri Bakanları, "onarılması gereken çok şey var" dedi.





'Türkiye için ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek'





Paris ve Berlin ayrıca, NATO içinde, Fransa gibi belirli ortakların giderek daha 'öngörülemeyen bir müttefik' olarak gördüğü Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğu konusuna dikkat çekti.





İki Bakan, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Avrupa ile Amerikan yönetiminin, Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemişti.