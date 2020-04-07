Samanyolu Haber /Dünya / Fransa ve İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor /07 Nisan 2020 21:47

Fransa ve İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor

Avrupa'da da yayılmaya devam eden Koronavirüs nedeniyle Fransa'da son 24 saatte 1427, İngiltere'de ise 786 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Fransa'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğu ülkede iyileşenlerin sayısıysa 17 bin 250 oldu.

İNGİLTERE'DE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 786 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Bugüne kadar ülkede koronavirüsten ölümlerde günlük bazda kaydedilen en yüksek rakam oldu. 

Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 159'a, vaka sayısı ise 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 6 test yapıldı ve toplam test sayısı 213 bin 181'e yükseldi.

Bugünkü sayılara İngiltere'nin Manchester ve Leeds kentleri ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Londra'da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Johnson'ın durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.
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