Samanyolu Haber /Dünya / Fransa ve Mısır'dan Akdeniz'de ortak tatbikat /26 Temmuz 2020 12:35

Fransa ve Mısır'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

Fransız Deniz Kuvvetleri ve Mısır, düşük radar kesit alanına sahip savaş gemileri ile birlikte Doğu Akdeniz’de tatbikat gerçekleştirdiler.

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Ortak tatbikata ilişkin Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Tatbikat, ortak unsurlar arasındaki koordinasyon yeteneğine odaklanarak, gemi mürettebatının yetenek ve yüksek verimlilikle savaş misyonlarını gerçekleştirmedeki profesyonelliklerini gösterdi. Bu tatbikatlar, Mısır ve Fransız Silahlı Kuvvetleri arasındaki ortak iş birliğinin dayanaklarını desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Mısır ve Fransa tarafından gerçekleştirilen söz konusu tatbikat, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin hemen üzerine denk geldi.
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