Samanyolu Haber /Dünya / Fransa virüs kısıtlamalarını hafifletiyor /24 Kasım 2020 23:57

Fransa virüs kısıtlamalarını hafifletiyor

Koronavirüs nedeniyle bir dizi kısıtlamanın uygulamaya konulduğu Fransa'da söz konusu uygulamaların hafifletileceğinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Tüm mağazalar 28 Kasım'dan itibaren kapılarını yeniden açabilirler. Koşullar el verirse, restoranlar ve spor salonları 20 Ocak'tan itibaren yeniden açılabilir" dedi. 

Sputnik'te yer alan habere göre, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin hafifletileceğini duyuran Macron, aşılamayı risk grubundaki kişilerden başlayarak hızlı bir biçimde organize edeceklerini kaydetti.

Sokağa çıkma yasağı 

Macron'un açıklamalarına göre, 15 Aralık'tan itibaren akşam 9'dan sabah 7'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

© Sputnik


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa virüs kısıtlamalarını hafifletiyor Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:30:35