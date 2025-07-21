Fransa X'e manipülasyon soruşturması başlattı

Paris Savcılığı, yılın başında iki ayrı ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. İhbarlardan biri Cumhurbaşkanı Macron’un partisinden milletvekili Éric Bothorel’e, diğeri ise ismi açıklanmayan üst düzey bir kamu görevlisine ait.



Milletvekili Bothorel, 7 Şubat’ta Franceinfo kanalına yaptığı açıklamada, “Elon Musk’ın sahibi olduğu bu platformda, bilgi akışının onun ideolojisini destekleyecek şekilde düzenlendiğine ve bazı içeriklerin yapay biçimde öne çıkarıldığına dair güçlü işaretler var.” demişti.



X, kendi platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Fransız makamları, X algoritmasının sözde manipülasyonu ve sözde veri hırsızlığı nedeniyle, siyasi saiklerle ceza soruşturması başlattı. X, bu suçlamaları kesin bir dille reddetmektedir.” dedi.



Soruşturma hangi suçlamaları kapsıyor?



Temmuz ayının başından itibaren soruşturmayı Fransa Ulusal Jandarması yürütüyor. Soruşturma kapsamında iki ana suç olarak, veri işleme sistemine örgütlü şekilde müdahale edilmesi ve veri işleme sisteminden örgütlü şekilde yasa dışı veri çekilmesi inceleniyor.



Fransız savcılar, X’in içerik önerme algoritmasına ve kullanıcıların tüm paylaşımlarına dair gerçek zamanlı verilere erişim talep etti. Ancak X, bu talebi geri çevirdiğini duyurdu.



Şirket açıklamasında, “X, bu soruşturmanın Fransız hukukunun yanlış yorumlanmasıyla yürütüldüğünü, bunun da siyasi bir gündeme hizmet ettiğini ve nihayetinde ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçladığını düşünmektedir,” ifadelerine yer verdi.



Fransa’da ifade özgürlüğü ve platform şeffaflığı tartışması



Soruşturma, Fransa’da sosyal medya platformlarının algoritmalarının şeffaflığı ve içerik önerme sistemlerinin siyasi etkisi üzerine süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi. X, Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında da daha önce uyarılar almıştı.



Fransa’daki bu soruşturma, Elon Musk’ın şirket politikaları ile özellikle Avrupa ülkeleri arasında artan gerilimin bir parçası olarak görülüyor. Daha önce Musk’ın yapay zeka projesi Grok’un Hitler’i savunan ve antisemitik içerikler üreten yanıtları da Fransa’da tepki çekmişti.