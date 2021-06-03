Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’ya giden uçakta bomba paniği /03 Haziran 2021 20:57

Fransa’ya giden uçakta bomba paniği

Çad’dan Fransa'nın başkenti Paris’e gelen bir uçak bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkenti Encemine'den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa'nın başkenti Paris’e inen bir uçakta bomba bulunduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

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Fransa İçişleri Bakanlığı, uçakta bomba bulunduğu şüphesi nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı.Açıklamada, uçağın Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı’na indirildiği belirtilerek, yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı bildirildi. Uçaktaki yapılan aramalarda tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği öğrenildi.

Uçağa, havalimanına inene kadar ülkenin kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş uçakları eşlik etti. Öte yandan Fransız basınına yansıyan haberlerde, bomba ihbarını uçağın kaptanının yaptığı öne sürüldü.

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