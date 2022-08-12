Fransa yanıyor, her dakika 10 futbol sahası orman yok oluyor

Fransa’da başlayan ve ülke tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yangınlar bugün de devam etti. Avrupa Birliği (AB), Fransa'daki orman yangınlarının söndürülmesine yardım amacıyla 4 uçak yolladı. Yetkililer her dakikada 10 futbol sahasından fazla alanın alevlere teslim olduğunu açıkladı.





AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa, yangınlarla mücadelede AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında destek istemişti. Destek çağrısı üzerine AB, Yunanistan ve İsveç'te konuşlandırılmış yangın söndürme uçaklarından 4'ünü Fransa'ya gönderdi.





Uçaklara ilave olarak Almanya, Polonya, Avusturya ve Romanya'dan itfaiye ekipleri Fransa'ya doğru yola çıktı. Almanya'dan gelen ekiplerin bugün bölgeye ulaştığı belirtildi. Avrupa'dan yola çıkan toplamda 361 itfaiyeci, Landiras'ta görev yapan bin 100 itfaiyeciye katılacak.







57 bin hektar ormanlık alan yandı





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya, Yunanistan, Polonya, gelecek saatlerde Romanya ve Avusturya: Ortaklarımız yangınlar karşısında Fransa'ya yardıma geliyor. Onlara teşekkürler. Avrupa dayanışması sahada" ifadesini kullandı.





Fransa'nın güneyindeki Landiras bölgesinde geçen ay başlayan ve 14 bin hektar alanı kül eden yangın hala tam olarak söndürülemedi. BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar ormanlık alan zarar gördü.



