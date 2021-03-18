Fransa yeniden kapanıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte başkent Paris başta olmak üzere diğer bir dizi bölgedeki karantina uygulanacağını duyurdu.





Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılımı karşısında alınan yeni kararlar açıkladı.





Castex, yaptığı açıklamada, ülkenin Hauts de France, başkent Paris'in bağlı olduğu Île de France, Seine Maritime ve Alpes Maritimes bölgelerinde yarın gece yarısından sonra başlamak üzere 1 aylık karantina uygulanacağını söyledi.





Castex, "İşlerin en kritik olduğu yerlerde uygulanacak daha sıkı kısıtlamalarla birlikte, artık daha da ileri gitme vakti geldi" ifadelerini kullandı.





Öte yandan kapanacak bölgelerdeki zaruri ihtiyaçlara dönük faaliyet yürütmeyen tüm mağazaların kapatılacağını açıklayan Fransa Başbakanı, ayrıca karantina bölgesinde sokağa çıkışların evlerin 10 kilometrekarelik çevresiyle sınırlandırıldığını kaydetti.





Bununla birlikte Castex, bölgeler arası seyahatlerin de zaruri durumlar söz konusu olmadığı sürece yasak olacağını dile getirdi.