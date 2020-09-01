Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da 24 saatte 4 bin 982 yeni vaka /01 Eylül 2020 23:07

Fransa'da 24 saatte 4 bin 982 yeni vaka

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 4 bin 982 olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Son iki aydır yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının artış gösterdiği Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 286 bin 7’ye yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 982 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 286 bin 7'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamada 4 bin 604 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi. Fransa'da son 24 saatte 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısının 30 bin 661’e ulaştığı kaydedildi.

Öğrencilerin okula yeniden döndüğü Fransa'da Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yeni eğitim yılının başlamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Eğitim, sağlık durumu tarafından ezmemeli" ifadelerini kullandı. Blanquer, sonbaharda Bakanlık tarafından eşitsizlik ve eğitim eksikleri ile mücadele konulu bir öğretmenler toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da 24 saatte 4 bin 982 yeni vaka Sonraki Haber >>

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:45:31