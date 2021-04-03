Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da 7 kişiye PKK tutuklaması /03 Nisan 2021 10:59

Fransa'da 7 kişiye PKK tutuklaması

Fransa’da geçtiğimiz hafta PKK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

SHABER3.COM

Fransız emniyet birimlerinin, PKK'ye yönelik 23 Mart 2021'de Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Sputnik'in haberine göre gözaltına alınanlarda 4’ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi “terörün finansmanı” ve “terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp” suçlamalarıyla 26 Mart 2021’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılanlardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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