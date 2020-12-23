Fransa'da 'aşı yaptırmayanlar toplu taşımaya binemez, kamusal alana giremez' tasarısı ülkeyi ikiye böldü









Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığındaki Fransa'da Başbakan Jean Castex'in kabinesinin onay verip parlamentoya gönderdiği 'Yeşil Pasaport' tasarısı, büyük tartışma yarattı.





Kovid-19'a karşı aşı dahil önleyici tedavi aldığını veya virüs taramasının negatif sonuçlandığını kanıtlayamayanların ulaşıma, bazı yerlere ve belirli faaliyetlere erişiminin yasaklanmasını öneren yasa tasarısına, muhalefet çok sert tepki gösterdi.





Eski adı Ulusal Cephe (FN) olan Ulusal Birlik (RN) partisinin sözcüsü Sebastien Chenu, hükümeti 'sağlık diktatörlüğü kurmaya çalışmakla' suçladı. Aşırı sağcı partinin lideri Marine Le Pen, tasarıyı 'özünde totaliter' diye niteledi. Le Pen "Tasarı aşıyı zorunlu kılmıyor, ama dolaylı yoldan aşı yaptırmayanların toplumsal hayatlarının olmasını engelliyor" eleştirisini getirdi.





Parlamentoda oylamaya sunulacak tasarıyı merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi de kınadı. LR Genel Başkan Yardımcısı Guillaume Peltier "Yetkililerin parlamento denetimi olmaksızın özgürlüklerimizi askıya alma yetkisine sahip olmaları tasavvur edilemez" tepkisini gösterdi.





Macron'un partisi İlerleyen Cumhuriyet'in (LRM) üyesi ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, tasarının 'hükümete olağanüstü yetkiler vermek ya da otoriter sağlık devleti kurmak için hazırlanmadığını' savundu.





AB'den acil kullanım yetkisi alan BioNTech-Pfizer'i diğer Avrupa ülkeleri gibi Fransa da pazar günü resmen kullanmaya başlıyor. Ancak anketler Fransızların aşıya derinden şüpheyle baktığını gösteriyor. Bir dizi ankette katılımcıların yüzde 50'sinden fazlası aşı yaptırmaya niyetli olmadıklarını söyledi. Bu eğilim, hükümetin hazirana dek 15 milyon kişiyi aşılama hedefine sekte vuracağa benziyor.