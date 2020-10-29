Fransa'da bıçaklı saldırı dehşeti!

Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı dehşeti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası haber ajansı Reuters, polis kaynaklarına atıf yaptığı haberinde saldırıda bir kadının başı kesilerek, bir erkeğin ise boğazı kesilerek öldürüldüğünü bildirdi.





Polis, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığını açıkladı. Birden fazla yaralı olduğu belirtildi.





CUMHURBAŞKANI MACRON NICE ŞEHRİNE GİDECEK





Le Figaro gazetesinin haberine göre, hayatını kaybeden kadınlardan biri kilise içinde, diğer ise yolda bulundu. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise bir erkek olduğu belirtildi.





Fransa Terörle Mücadele Birimi bıçaklı saldırıyı soruşturmak için göreve çağrıldı.





Saldırı, Nice'te Notre Dame Kilisesi yakınında meydana geldi.





Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, terör saldırısı olduğuna dair şüphelerin olduğunu, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.





Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kriz değerlendirmesi için bakanları topladı. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron'un Nice'e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.





Nice şehrinde ikamet edenler 2016 yılında Bastille Günü kutlamaları sırasında terör saldırısı ile sarsılmıştı. Kutlamalar esnasında kalabalığın arasına giren bir kamyon en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla insanın da yaralanmasına sebep olmuştu.