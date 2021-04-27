Fransa'da bir grup Ermeni bir Türk ailenin evini bastı

Fransa'nın Saint-Dié-des-Vosges kentinde bir grup Ermeni, 24 Nisan'da evini bastıkları Türk aileye sopalarla ve bıçaklarla saldırdı. Aileden 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.





Aileden edinilen bilgiye göre, Türk ve Ermeni iki genç arasında yaklaşık bir ay kadar önce trafikte kavga çıktı ve Ermeni gençler, arabada bulunan iki kuzeni dövdü.





Verilen bilgiye göre Türk gençlerden birisi darbeler karşısında düşüp bayıldı. Sonrasında Ermeni gençlerin ailesi, Türk aileyi ziyaret ederek özür diledi. Olayın büyümesini istemeyen Türk aile de konuyu böylece kapattı.





VOA Türkçe'ye konuşan gençlerin amcası Sinan Ç. yaşananları, "Özür dilenmesinin ardından sağduyulu olmak gerektiğini düşündük ve biz konuyu kapattık. Bir ay sonra Cumartesi günü, gençler yeniden dövüşüyor. Bu kavganın ardından iki araba eve geliyorlar. Tesadüf orada kalabalıktık. Geri püskürttük. Evlerine gittik. Meydanda dövdüklerine ilişkin görüntüleri bulduk. Ve ailelerine giderek 'yapmayın, kavgaya gerek yok' dedik. Gençler ikinci kez dövüşmüş, 2 araba dolup, 17 yaşındaki bir çocuğu dövmeye gelmişsiniz. Bu bizlere yakışmaz, buna engel olalım' dedik. Ailesi de 'tamam' dedi. Ama aile tamam dedikten sadece bir gün sonra, Pazar günü, 10 arabaya 40 kişi doldurup geri geldiler" sözleriyle anlattı.





Grubun sopa, demir ve bir iddiaya göre silahlı bir şekilde gerçekleştirdiği saldırıda, birisi kafasından ağır şekilde olmak üzere, aileye mensup 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sinan Ç. yaralılardan üçünün Salı günü taburcu olduğunu, kafasından yaralanan yeğeninin ise hala hastanede kalmaya devam ettiğini kaydetti.





Tutukluluk kararı yok





Sinan Ç., bu olayın ardından, kendi evleri basıldığı halde, sosyal medyada Ermeni gençlerin kışkırtıcı paylaşımlara devam ettiğini dile getirerek, polise suç duyurusunda bulunduklarını ve polisten kimlikleri net olan saldırganları tutuklamasını istediklerini belirtti.









Polisin kendilerine, "Soruşturma devam ediyor" yanıtı verdiğini belirten Sinan Ç, "Polisin soruşturmayı tamamlamasını bekleyeceğiz. Ancak soruşturmayı bitirdiğinde hala bir tutukluluk olmazsa, büyük bir gösteri yaparak bu durumu protesto edeceğiz. Evimize 40 kişi birden saldırıyor. Çok açık bir şiddet var. Biz adalet istiyoruz. Ve adalet yerine gelene kadar takipçisi olacağız" dedi.

Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan arandıklarını, bölge konsolosu ve büyükelçinin kendileriyle ilgilendiklerini belirten Sinan Ç., "Yetkililer de uğradığımız saldırı karşısında yanımızda olduğunu dile getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





Büyükelçilik devrede





Olayın anlaşılması ve saldırganların yakalanması için Strasbourg Konsolosluğu'nun yanı sıra Paris Büyükelçiliği de devreye girdi.





VOA Türkçe'ye konuşan Paris Büyükelçisi Ali Onaner, aileden bir genç ile bir Ermeni genci arasında bir ay kadar önce bir tartışma yaşandığını ancak olayın kapandığını düşündüklerini belirterek, "Sebebi her ne olursa olsun, 40'a yakın kişi, Türk kökenli bir yurttaşın evini basıyor ve sopalarla, bıçakla saldırı oluyor, havaya ateş ediliyor. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Strasbourg Grand Est Bölgesi ve il valilikleri ile konuyu görüştüm. Ve kendileri bize konunun aydınlatılması, suçluların yargı önüne çıkartılması konusunda gerekenin yapılacağı konusunda teminat verdi. Biz de takipçisi olacağız. Yapılan saldırı çok ciddi. 3 ağır yaralı var" dedi.