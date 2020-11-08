Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da bir haftada 200 soruşturma /08 Kasım 2020 11:18

Fransa'da bir haftada 200 soruşturma

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından ekimin son haftasında terör propagandası yapmak suçlamalarıyla ülke genelinde 200 civarında soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Fransız basınının Adalet Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Jean-Castex ve bazı bakanlara birçok ölüm tehdidi geldiği belirtildi. 

Haberlerde, söz konusu öğretmenin öldürülmesinin ardından ekimin son haftasında terör propagandası yapmak, ölüm tehdidinde bulunmak ve kine teşvik etmek suçlamalarıyla ülke genelinde yaklaşık 200 soruşturmanın açıldığı kaydedildi. 

Paris Savcısı Remy Heitz de yaptığı açıklamada, bu soruşturmaların 70 kadarının başkentte başlatıldığını aktardı. 

Bir ihbar veya şikayet geldiğinde otomatik olarak soruşturmanın açıldığını ifade eden Heitz, terörle veya terör propagandasıyla ilgili ihbar söz konusu olması halinde Terörle Mücadele Savcılığına da bilgi verildiğini belirtti.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Ortaokulda görevli tarih öğretmeni Samuel Paty'in öldürülmeden birkaç gün önce Efendimiz'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu bildirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da bir haftada 200 soruşturma Sonraki Haber >>

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:35