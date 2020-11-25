Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da can kaybı 50 bini aştı /25 Kasım 2020 10:55

Fransa'da can kaybı 50 bini aştı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 50 bin 237'ye ulaştı.

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Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 155 artışla 2 milyon 153 bin 815'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 50 bin 237'ye ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 289'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 622 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 87 artışla 154 bin 679'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13.1 oldu.
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