Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da Covid-19 ile mücadele karşıtı protestolar sürüyor /15 Ağustos 2021 10:32

Fransa'da Covid-19 ile mücadele karşıtı protestolar sürüyor

Fransa'da Covid-19 ile mücadele karşıtı protestolar 5. haftasında artarak sürüyor

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Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, protesto gösterilerini 5 haftadır sürdürüyor.

Aşı karşıtları, başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 150'den fazla noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı ülkenin dört bir yanında sokaklardaydı.

Gösterilerin 5. haftasında başkent Paris'te yasayı protesto için 3 gösteri yapıldı.

Fransa genelinde 200'e yakın noktada düzenleneceği tahmin edilen gösterilerin bu hafta en yoğun katılımla sonuçlanması bekleniyor.

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Covid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Covid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Covid-19 aşı zorunluğu getiren yasa, 'sağlık diktatörlüğü' olarak nitelendirilmiş, Fransa genelinde son 4 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.
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