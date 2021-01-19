Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da doğum oranı 75 yılın en düşük seviyesinde /19 Ocak 2021 19:10

Fransa'da doğum oranı 75 yılın en düşük seviyesinde

Fransa'da yenidoğan sayısındaki artışın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede olduğu açıklandı. Ülkede geçen yıl sadece 740 bin bebek dünyaya geldi.

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Fransa'da yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020'de yenidoğan sayısında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en düşük artış kaydedildi.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2020 yılı demografi raporuna göre, ülkede geçen yıl sadece 740 bin bebek dünyaya geldi.

2019’da yüzde 1,86 olan doğum oranı, geçen yıl son 75 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşerek yüzde 1,84 olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yeni doğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.

Diğer yandan ülkede Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de ortalama yaşam süresi, 2019'a göre kadınlar için 5 ay kısalarak 85,2 yıla erkekler için ise 6 ay azalarak 79,2 yıla geriledi.
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