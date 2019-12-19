Fransa'da eylemciye taş atan polise 2 ay hapis

Fransa'da Sarı Yelekler'in 1 Mayıs'ta düzenlediği eylemde bir göstericiye kaldırım taşı atan polis, iki ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Polisin cezası sicil kaydına işlenmeyecek.





Paris Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs'taki gösteride Sarı Yelekler'in gerçekleştirdiği eylem sırasında bir göstericiye kaldırım taşı attığı gerekçesiyle yargılanan polise iki ay tecilli hapis cezası verdi.





Mahkeme, mesleğine devam edebilmesi için polisin cezasını adli sicil kaydına işlememeyi kararlaştırdı.





Sarı Yelekler'in gösterilerinin başladığından bu yana ilk kez bir polis, eylemcilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezalandırıldı.





Paris Savcılığı, söz konusu polis hakkında 3 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası talep etmişti.





Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.





Eli kopan, gözünü kaybeden göstericiler var





Mediapart internet sitesinin haberinde, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin elinin koptuğu, 23 kişinin gözünü kaybettiği, 268 kişinin başından, 15 kişinin elinden, 64 kişinin vücudundan, 26 kişinin sırtından ve 106 kişinin bacaklarından yaralandığı belirtilmişti.