Fransa'da eylemler 19. gününde

Başta Paris'te olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor. Başkent Paris'te metro hatlarının büyük bir kısmı sefer yapmıyor, diğer hatlarda ise ciddi aksamalar yaşanıyor. Çalışan metro istasyonlarında ise ciddi yoğunluk ve yollarda yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor.







TREN SEFERLERİNİN YÜZDE 60'A YAKINI İPTAL EDİLDİ





Noel tatilinde de vatandaşların büyük bir bölümü başka şehirlerde oturan ailelerine kavuşamayacak. Yarın ve çarşamba günü tren seferlerinin yüzde 60'a yakını iptal edildi. Ayrıca Paris'te banliyö trenleri yarın 18.00'den itibaren çalışmayacak.





Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin yüzde 47,7'si bugün greve gitti.Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesinde ısrar ediyor. Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.