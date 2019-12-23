Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da eylemler 19. gününde /23 Aralık 2019 20:32

Fransa'da eylemler 19. gününde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.Ülkede emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 19'uncu gününe girdi.

SHABER3.COM

Başta Paris'te olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor. Başkent Paris'te metro hatlarının büyük bir kısmı sefer yapmıyor, diğer hatlarda ise ciddi aksamalar yaşanıyor. Çalışan metro istasyonlarında ise ciddi yoğunluk ve yollarda yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor. 

TREN SEFERLERİNİN YÜZDE 60'A YAKINI İPTAL EDİLDİ

Noel tatilinde de vatandaşların büyük bir bölümü başka şehirlerde oturan ailelerine kavuşamayacak. Yarın ve çarşamba günü tren seferlerinin yüzde 60'a yakını iptal edildi. Ayrıca Paris'te banliyö trenleri yarın 18.00'den itibaren çalışmayacak. 

Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin yüzde 47,7'si bugün greve gitti.Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesinde ısrar ediyor. Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da eylemler 19. gününde Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...

Pandaların oyun günü!

Pandaların oyun günü!

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:43